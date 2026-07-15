“The Ring” ve “Lilo & Stitch” filmleriyle tanınan oyuncu Daveigh Chase’in ölümünün ardından miras detayları gün yüzüne çıktı. 35 yaşında hayatını kaybeden oyuncunun yaklaşık 400 bin dolarlık mal varlığı bulunduğu, ancak adına kayıtlı bir gayrimenkul olmadığı öğrenildi.

MAHKEME BELGELERİYLE ORTAYA ÇIKTI

Korku filmi “The Ring”de canlandırdığı Samara Morgan karakteriyle dünya çapında tanınan Daveigh Chase’in ölümünden sonra bıraktığı miras, mahkeme belgeleriyle ortaya çıktı.

400 BİN DOLAR DEĞERİNDE MİRASI VAR AMA GAYRİMENKULU YOK

Los Angeles mahkemesine sunulan belgelere göre Chase’in mal varlığı yaklaşık 400 bin dolar değerindeki kişisel eşyalardan oluşuyordu. Oyuncunun üzerine kayıtlı herhangi bir gayrimenkul bulunmadığı belirtildi.

Daveigh Chase’in vasiyet bırakmadan hayatını kaybettiği öğrenilirken, annesi Cathy Chase’in mirasın yasal yöneticisi olabilmek için mahkemeye başvurduğu aktarıldı.

Belgelerde, oyuncunun 16 Haziran’da Los Angeles’ta yaşamını yitirdiği ve hayatını kaybettiği sırada barınma sorunu yaşadığı bilgisi yer aldı. Chase’in son bilinen adresi Kaliforniya’daki Chatsworth bölgesindeki bir adres olarak kaydedildi.

MOTOSİKLET KAZASI GEÇİRMİŞ

Oyuncunun hiç evlenmediği ve çocuğunun olmadığı, hayatta olan annesi Cathy Chase ile babası John Schwallier’in bulunduğu belirtildi.

Daveigh Chase’in hayatının son dönemlerinde bağımlılık ve kişisel sorunlarla mücadele ettiği yönünde haberler yer alırken, annesi bu sürecin 2016 yılında geçirdiği motosiklet kazası sonrası kullanılan ağrı kesici ilaçlarla başladığını ifade etti.

AIDS OLDUĞU DA ORAYA ÇIKMIŞTI

People'da yer alan habere göre; 'The Ring' filmindeki Samara Morgan rolüyle tanınan Daveigh Chase’in adli tıp raporunda ölüm nedeni daha sonra AIDS olarak kayıtlara geçti. Raporda, kronik çoklu madde kullanımının da ölümünde önemli bir etken olduğu belirtildi.

Chase, hayatının son yıllarında bağımlılık sorunları ve evsizlikle mücadele etmiş; Los Angeles’ın Skid Row bölgesinde yaşamıştı.