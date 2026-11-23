Güney Kore'nin Gyeonggi eyaletine bağlı Namyangju kentinde yaşayan vatandaşlar, sokaklardaki ginkgo ağaçlarından düşen meyvelerin yaydığı kötü kokudan şikayetçi oldu. Şikayetlerin doğrudan belediye başkanına iletilmesi üzerine harekete geçen yetkililer, meyvelerin yere düşmesini engelleyen özel toplama ağları kurmaya karar verdi.

36 NOKTAYA ÖZEL AĞLAR YERLEŞTİRİLDİ

Belediye, uygulamanın ilk aşamasında Hwado-eup bölgesindeki üç farklı güzergâhı belirledi. Biryong-ro Caddesi, 387 numaralı yol ve Maseok-uri çevresindeki yeşil alanlarda toplam 36 noktaya meyve toplama ağları yerleştirildi.

Ağaçların bulunduğu bölgelerdeki yaya yoğunluğu, okullara yakınlık ve ginkgo ağaçlarının sayısı dikkate alınarak hazırlanan sistem, olgunlaşan meyvelerin doğrudan kaldırıma düşmesini önlüyor.

Ginkgo ağaçlarının özellikle dişi olanları sonbaharda meyve veriyor. Yere düşüp ezilen meyvelerin dış kısmındaki maddeler ise oldukça keskin ve rahatsız edici bir koku oluşturuyor. Ayrıca ezilen meyveler kaldırımları kayganlaştırarak yayalar için tehlike yaratabiliyor.

Yeni uygulamayla hem kötü kokunun önüne geçilmesi hem de vatandaşların daha güvenli şekilde yürüyebilmesi hedefleniyor. Üstelik meyveleri düşürmek için ağaçları sallamak yerine ağ kullanılması, ağaçların zarar görme riskini de azaltıyor.

DİŞİ AĞAÇLARI ERKEK AĞAÇLARLA DEĞİŞTİREBİLİRLER

Namyangju Belediyesi, ağlarda biriken meyveleri aralık ayının başına kadar toplamayı planlıyor. Toplanan meyvelerin değerlendirilebileceği yerler araştırılacak ve uygun bulunması halinde ücretsiz olarak dağıtılması da gündeme gelecek.

Kent genelinde 486 dişi ve 2 bin 420 erkek ginkgo ağacı bulunuyor. Yalnızca Hwado-eup bölgesinde ise meyve veren 123 dişi ağaç yer alıyor.

Belediye yetkilileri, deneme uygulamasından olumlu sonuç alınması durumunda ağların daha fazla noktaya kurulabileceğini açıkladı. Uzun vadede değerlendirilen seçenekler arasında meyve veren dişi ağaçların, meyve vermeyen erkek ginkgo ağaçlarıyla değiştirilmesi de bulunuyor.

Böylece her sonbaharda tekrarlanan kötü koku ve kaldırım kirliliği sorununun kalıcı olarak azaltılması amaçlanıyor.