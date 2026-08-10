'CoolSeal' adı verilen açık renkli kaplama, normal asfaltın aksine güneş enerjisinin daha büyük bölümünü geri yansıtıyor. Los Angeles’ın yıllardır sürdürdüğü denemeler, yöntemin yol yüzeyini serinletmekte işe yaradığını gösterdi. Ancak çalışmalar ilerledikçe beklenmeyen bir sorun da ortaya çıktı. Yoldan uzaklaştırılan ısı tamamen yok olmuyor ve yansıyan güneş enerjisinin bir bölümü yayalara ve çevredeki yapılara yöneliyor.

SİYAH ASFALT GÜNEŞ ENERJİSİNİN BÜYÜK BÖLÜMÜNÜ TUTUYOR

Geleneksel siyah renkli asfalt, üzerine gelen güneş ışığının yalnızca yüzde 5 ila 10'unu geri yansıtabiliyor. Geri kalan enerjinin büyük bölümü yüzey tarafından emiliyor. Gün boyunca biriken bu ısı, güneş battıktan sonra yavaş yavaş çevreye bırakıldığı için şehirlerin geceleri de sıcak kalmasına neden oluyor.

Açık gri kaplama ise yolun yansıtma özelliğini artırıyor. Los Angeles'ın Sun Valley ve Pacoima mahallelerinde yapılan ölçümlerde kaplı asfaltın öğle saatlerinde geleneksel asfalttan 6 dereceye kadar daha serin olduğu belirlendi. Akşamın erken saatlerinde fark yaklaşık 4 derece, güneş battıktan sonra ise 1,7 derece olarak ölçüldü.

YOL SERİNLERKEN YAYA DAHA FAZLA ISI HİSSEDEBİLİYOR

Sistemin en dikkat çekici sorunu burada ortaya çıkıyor. Gri yol güneş enerjisini daha az emdiği için serin kalıyor ancak yansıttığı enerji çevredeki insanlara ulaşabiliyor. Los Angeles'taki araştırmalarda serin kaplamaların öğle saatlerinde yayaların maruz kaldığı ortalama radyant sıcaklığı yaklaşık 4 derece artırabildiği görüldü. Yani termometreyle ölçülen yol sıcaklığı düşerken, kaldırımda yürüyen kişinin hissettiği sıcaklık bazı koşullarda artabiliyor.

Los Angeles’ta yıllardır devam eden uygulama, şehirlerde aşırı sıcaklarla mücadele için geliştirilen yöntemlerden biri olarak değerlendiriliyor. Uzmanlar gri asfaltın özellikle güneşe açık geniş yollar ve otoparklarda yüzey sıcaklığını düşürmede etkili olabileceğini belirtiyor. Kent yönetimi de elde edilen sonuçlardan yararlanarak serin yolları ağaçlandırma ve gölgelendirme gibi uygulamalarla birlikte kullanmayı hedefliyor.