Geçmişte adanın çöpleri bir yamaca götürülüp toprağa gömülüyordu. Zamanla büyüyen depolama alanındaki plastiklerin rüzgarla çevredeki sahillere taşınması da ayrı bir sorun haline geldi. Bunun üzerine Tilos'ta çöpleri tek bir noktada biriktirmek yerine daha evden çıkmadan ayrıştırmaya dayanan bir sistem kuruldu.

ÇÖPLERİ EVLERİN KAPISINDAN ALIYORLAR

Yeni sistemle birlikte her eve ve işletmeye geri dönüştürülebilir malzemeler ile organik atıklar için ayrı torbalar dağıtıldı. Üzerlerinde QR kod bulunan torbalar belirlenen günlerde ekipler tarafından doğrudan kapıdan alınıyor. Böylece sokaklarda insanların çöplerini bıraktığı büyük konteynerlere ihtiyaç kalmadı.

Toplanan atıklar, eski çöp depolama alanının bulunduğu yerde kurulan Döngüsel İnovasyon Merkezi'ne götürülüyor. Burada yeniden ayrıştırılan atıkların yaklaşık yüzde 60'ını geri dönüştürülebilir malzemeler, yüzde 30'unu ise organik atıklar oluşturuyor.

Organik atıklar komposta dönüştürülerek yerel çiftçilere ücretsiz veriliyor. Geri dönüştürülebilen malzemeler ise 15 farklı kategoriye ayrılıyor, sıkıştırılıyor ve yeniden kullanılabilecek ham madde olarak ana karaya gönderiliyor. Geriye kalan yaklaşık yüzde 10'luk bölüm de çimento fabrikalarında alternatif yakıt olarak değerlendiriliyor.

YILDA 330 TON ÇÖP ÇIKIYOR

Yaklaşık 330 ton atığın ortaya çıktığı adada, yeni sistemle geri dönüşüm ve kompostlama oranı yüzde 90'a yaklaştı. Tilos böylece "Zero Waste Cities" sertifikası alan dünyanın ilk adası oldu. Adada artık çöplerin toprağa gömüldüğü aktif bir depolama alanı da bulunmuyor.

Sistemin çalışabilmesi için ada halkının çöpleri doğru şekilde ayırması gerekiyordu. Bu nedenle dönüşüm ilk olarak okullarda başlatıldı. Çocuklara atıkların nasıl ayrıştırılacağı anlatıldı, ardından uygulama ailelere ve adadaki işletmelere yayıldı.

Tilos'ta elde edilen sonuçların ardından sistemin Yunanistan'daki diğer küçük adalara da yayılması planlanıyor.