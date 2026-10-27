Seul'ün Songpa bölgesinde bulunan ginkgo ağaçları, sonbaharda sararan yapraklarıyla şehrin en dikkat çekici manzaralarından birini oluşturuyor. Ancak özellikle dişi ağaçların ürettiği meyveler yere düştüğünde ezilerek çevreye keskin ve rahatsız edici bir koku yayıyor. Bu durum, bölge sakinlerinin şikayetlerini artırıyor.

HER GÜN TONLARCA MEYVE TOPLANIYOR

Belediye ekipleri, kötü kokunun sokaklara yayılmasını önlemek amacıyla yoğun bir temizlik çalışması yürütüyor. Ağaçlardan düşen meyveler özel ekipmanlarla toplanırken kaldırımlar ve yollar da düzenli olarak temizleniyor.

Songpa bölgesinde günlük yaklaşık 6 tona ulaşan toplama miktarının, sonbahar boyunca 100 tonu geçebileceği belirtiliyor. Yetkililer, meyvelerin yayaların ayakkabıları ve araç lastikleri altında ezilmesinin koku sorununu daha da artırdığını ifade ediyor.

KÖTÜ KOKUNUN NEDENİ DİŞİ AĞAÇLAR

Seul genelinde yaklaşık 84 bin ginkgo ağacı bulunuyor. Dayanıklı olmaları, geniş gölge sağlamaları ve sonbaharda sararan yaprakları nedeniyle tercih edilen bu ağaçlar, aynı zamanda şehrin simgelerinden biri olarak kabul ediliyor.

Ancak meyve veren dişi ginkgo ağaçları, her yıl aynı soruna neden oluyor. Özellikle sonbahar aylarında artan şikayetler üzerine belediye, dişi ağaçların yerine erkek ağaçlar dikmeye başladı.

Yetkililerin verilerine göre şehirdeki dişi ginkgo ağaçlarının sayısı son dört yılda yaklaşık yüzde 19 azaldı. Yeni dikilen ginkgo ağaçlarında ise yalnızca erkek fidanlar tercih ediliyor.

Buna rağmen mevcut ağaçların tamamını değiştirmek, yüksek maliyet nedeniyle kısa vadede mümkün görünmüyor. Bu nedenle belediye ekipleri, her sonbaharda tonlarca meyve toplamak zorunda kalıyor.