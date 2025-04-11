İngiltere'de sokakları canlandırmak için belediyenin tercih ettiği seçim tepki topladı. Warwickshire'da sokaklar parlak sarıya boyandı.

Yaklaşık 42.000 sterlinin harcandığı projede yerel halk ikiye bölündü. Yerel halk muhallebi köşesi diyerek alay etmeye başladı.

Mahalle sakinleri 'iğrenç, uygunsuz, mide bulandırıcı' gibi yorumlar yaptı.

VATANDAŞLAR TEPKİ GÖSTERDİ

Bazı vatandaşlar ise belediyeyi, nakit sıkıntısına rağmen parayı israf etmekle suçlarken, sarı rengin dev çift sarı çizgiyi andırdığını savundu. Renk tercihine tepki büyük olsa da, bazı sakinler yapılan diğer düzenlemeleri olumlu karşıladı.

Konsey, sarı yüzeyin maliyet açısından en uygun seçenek olduğunu ve alanın yayalar için daha erişilebilir hale getirildiğini ifade etti. Ancak birçok kişi bu harcamanın öncelikli ihtiyaçlar yerine gösterişe gittiğini düşünüyor.