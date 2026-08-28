Bayraklı Mahallesi'nde noterde tapu satışı gerçekleştiren S.D., aracına bindiği sırada poşete koyduğu paralardan 100 bin liralık balyayı düşürdü. Parayı düşürdüğünü sonradan fark eden S.D., olay yerine gittiğinde paranın olmadığını görüp polise başvurdu.

POLİS İNCELEME SONRASI YAKALADI

Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan incelemede S.D.'nin parayı düşürmesinden kısa bir süre sonra motosikletiyle olay yerine gelen M.Ö.'nün parayı aldığı tespit edildi. Şüphelinin adresine giden ekipler zanlıyı yakalayıp 100 bin liraya da el koydu.

M.Ö.'nün motosikletine taktığı plakanın da başka bir araca ait olduğu belirlendi. Para, sahibi S.D.'ye teslim edildi.

Öte yandan, olay anı da bir iş yerinin güvenlik kamerasında kaydedildi. Noterden çıktıktan sonra otomobile binerek uzaklaşan S.D.'nin ardından bölgeye gelen motosikletli kişinin parayı gördüğü, aldıktan sonra da bölgeden ayrıldığı görülüyor.



