Olay, dün Adıyaman Eskisaray Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre U.K., sevgilisini darbettiği sırada yoldan geçen U.Y. olaya müdahale etmek istedi. U.K., müdahale eden U.Y.'yi bıçakladı. Olay anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan U.Y., ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan U.Y.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayın ardından kaçan U.K., polis ekiplerince yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli, adliyeye sevk edildi.

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