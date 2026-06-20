Çin’de bir kaldırım kenarı... Metalik bir insansı robot diz çökmüş, hoparlörlerinden hüzünlü bir müzik yayılıyor. Sırtına bantlanmış LED ekranda şu yazıyor: "Acilen elektrik parasına ihtiyacım var." Önündeki bağış kasesinin hemen yanında ise yoldan geçenlerin WeChat üzerinden ödeme yapabilmesi için bir QR kod duruyor.

Popüler bilim kurgu dizisi Black Mirror’ın silinmiş bir sahnesini andıran bu görüntü kurgu değil, tamamen gerçek! QR kod tıkır tıkır çalışıyor ve video şimdiden dünya çapında milyonlarca kişi tarafından paylaşıldı.

Peki ama arkasındaki gerçek ne? Yapay zeka gerçekten işsiz kalıp sokaklara mı düştü, yoksa bu bir pazarlama harikası mı?

ROBOTUN KİMİN OLDUĞU AÇIKLANDI

Görüntülerdeki robot, Hangzhou merkezli teknoloji devi Unitree Robotics tarafından üretilen Unitree G1 modeli. Elbette robot, kendi özgür iradesiyle acıkıp dilenmeye karar vermedi. Uzmanlar bunun önceden programlanmış hareketlerle, senaryolu bir ses kaydıyla ve muhtemelen köşede bir yerde bekleyen bir insan operatör tarafından yönetilen kurgusal bir sokak performansı olduğunu belirtiyor.

Ancak bu durum, karşımızdaki teknolojinin devrimsel olduğu gerçeğini değiştirmiyor.

Unitree G1, sadece bir sahne dekoru olamayacak kadar yetenekli. Yaklaşık 13.500 dolar (yaklaşık bir ikinci el otomobil fiyatı) etiketine sahip olan bu robot; koşabiliyor, takla atabiliyor, zorlu arazilerde dengede kalabiliyor ve senkronize dövüş sanatları figürleri sergileyebiliyor. Öyle ki, Elon Musk bile robotun yeteneklerini "etkileyici" olarak nitelendirdi.

DİLENCİLERİN İŞİ ELİNDEN KAYIP GİDİYOR

Videonun yayılmasının ardından sosyal medyada en çok yapılan yorum şu oldu: "Artık dilenmek için bile robotlarla yarışacağız!"

Mizah amaçlı yapılan bu yorum, aslında robotik endüstrisinin bize vaat ettiği geleceğin tam tersini gösterdiği için bu kadar ses getirdi. Milyarlarca dolarlık teknoloji dünyası; cerrahların, fabrikadaki işçilerin veya mühendislerin yerini alacağını söylerken, 13.500 dolarlık bir makine ekonomik piramidin en altındaki "işe" talip olmuş gibi görünüyor.

Sadece Gösteriş mi? BBC'nin raporlarına göre birçok eleştirmen, Çin yapımı insansı robotların şu an için gerçek bir işe yaramaktan ziyade "sadece gösteriş" amaçlı olduğunu savunuyor. Bu sokak performansı da eleştirmenlerin ekmeğine adeta yağ sürmüş oldu.

Gerçek Değişim Kapıda: Öte yandan, bu teknolojiyi hafife almak büyük bir hata olur. Sadece 2025 yılında dünya genelinde sevkiyatı yapılan yaklaşık 13.000 insansı robotun %80'ini Çinli firmalar üretti. Maliyetler hızla düşüyor, üretim sayıları artıyor ve donanım gerçekten çalışıyor.

ALGI GERÇEĞİN ÖNÜNE GEÇTİĞİNDE

Robotun gerçekten yardıma ihtiyacı yoktu, sadece bir insan ona bu hareketleri yapmasını emretti. Ancak insanların videoya verdiği duygusal tepki, yapay zekanın "niyeti" varmış gibi hissettirdi.

İşte asıl dikkat etmemiz gereken nokta tam olarak bu: Programlanmış bir performans ile algılanan özerklik arasındaki o devasa boşluk. Teknoloji dünyasındaki birçok skandalda olduğu gibi, insanların robota yüklediği anlam ve algı, şu anki gerçekliğin fersah fersah önünden gitmeye devam ediyor.