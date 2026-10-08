Ankara’nın Keçiören ilçesinde geçtiğimiz günlerde saat 02.00 sıralarında sokakta yürüyen şüphelilerden biri tabancayla havaya rastgele ateş açarken, diğer şüpheli ise o anları cep telefonuyla kayda aldı. OLAYLA İLGİLİ ÇALIŞMA BAŞLATILDI Kaydedilen görüntülerin sosyal medya hesabında paylaşılması üzerine durum polise bildirildi. İhbarın ardından Keçiören Ufuktepe Polis Merkezi Amirliği ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı. BİNDİĞİ OTOMOBİL BELİRLENDİ Polis ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarının görüntülerini inceleyerek videoyu kaydeden kişinin bindiği otomobili belirledi. Plaka üzerinden yapılan araştırmada önce aracın ruhsat sahibine, ardından otomobili kullanan kişiye ulaşıldı. ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER Yürütülen çalışma kapsamında S.Ç. (21) ve S.A. (22) gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 2 şüpheli, “genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması” suçundan adliyeye sevk edildi.

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