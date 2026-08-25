Şehir merkezlerinde ve yaya yollarında, özellikle kaldırım kenarlarına yerleştirilen beton küre ve monolit yapılar, estetik görünümün ötesinde trafik güvenliği ile kent düzeni açısından kritik roller üstleniyor. "Beton duba" veya "bolard" olarak adlandırılan bu küre ve koni şeklindeki unsurlar, araç yolu ile kaldırım arasında fiziki bir sınır oluşturarak caddeleri ve yaya alanlarını birbirinden ayırıyor.

Bu yapıların temel amacı; yayaları araç trafiğinden korumak, sınır hattını belirginleştirmek ve motorlu taşıtların yaya yolları ile bisiklet parkurlarına izinsiz girişini engellemektir. Aynı zamanda sürücülerin usulsüz park etmesini ve park esnasında kaldırıma çıkmasını önlemede büyük bir işlev görüyorlar.

ZAMAN ZAMAN ENGELLEYİCİ OLABİLİYOR

Sağladığı işlevselliğe rağmen beton küreler, zaman zaman kent sakinlerinin şikayetlerine de konu olabiliyor. Yapıların dar kaldırımlarda yanlış konumlandırılması, bebek arabası ve tekerlekli sandalye kullanan bireylerin geçişini zorlaştırıyor. Yetersiz işaretleme veya ışıklandırma eksikliği durumunda ise bu engeller gece saatlerinde hem yayalar hem de sürücüler için takılma ve çarpma riski oluşturabiliyor.

Kent yaşamında sıkça karşılaşılan diğer mimari detaylar da belirli işlevlere hizmet ediyor. Örneğin, park banklarında bulunan delikler yağmur suyunun birikmesini önleyerek hızlı kuruma sağlarken; daire ve çizgi desenli kabartmalı yüzeyler ise görme engelli bireylerin dolaşımına rehberlik ederek kent içinde güvenle ilerlemelerine yardımcı oluyor.