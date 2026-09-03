İzmir’in Buca ilçesi Çamlıkule Mahallesi'nde psikolojik sorunları olduğu öğrenilen 53 yaşındaki F.K., tartıştığı kişinin evinin önüne pompalı tüfekle gidip rastgele ateş açtı.
ARAÇLARDA HASAR OLUŞTU
Park halindeki bazı araçlarda saçmalar nedeniyle hasar oluşurken o anları vatandaşlar cep telefonuyla görüntüledi. Görüntülerde, şüphelinin elindeki silahla sokakta koşması yer aldı.
ŞÜPHELİNİN İŞLEMLERİ SÜRÜYOR
Olay yerinden kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı. Torbalı ilçesinde bulunduğunu belirlenen şüpheli, düzenlenen operasyonla yakalandı. Emniyete götürülen şüphelinin işlemleri sürüyor.