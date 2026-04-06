25 yaşındaki Alper Temel, Karaköy’de mısır ve kestane sattığı sırada sosyal medyanın ilgisini çekti. Videolar ve fotoğraflarının paylaşılmasıyla kısa sürede dikkatleri üzerine topladı.

Temel’in fotoğraf ve videoları Slovenya, İtalya, Rusya ve Endonezya’dan takipçiler tarafından da ilgi gördü. Turistler, onunla selfie çekebilmek için uzun kuyruklar oluşturuyor.

Ünlü olmasının ardından Alper Temel’e birçok oyunculuk ve modellik teklifi geldi. Yunanistan’dan bir modellik teklifi aldığını söyleyen Temel, şu anda sosyal medyaya odaklanmak için teklifleri şimdilik kabul etmediğini açıkladı.