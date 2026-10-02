Olay, öğle saatlerinde Orhangazi'de meydana geldi. Kamuflaj desenli kılıf içerisinde tüfekle sokakta yürüyen bir kişinin görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine Orhangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.
Yapılan kamera ve saha çalışmaları sonucu tüfeği taşıyan kişinin kimliği belirlendi. M.A.Y. (17), havalı tüfeğiyle birlikte yakalanarak gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelinin işlemleri sürüyor.