Olay, saat 21.00 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi Yunus Emre Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, M.T. isimli kişi, evinden çıktığında sokakta hareketsiz yatan bir kişiyi görünce durumunu kontrol etmek istedi. Sokakta hareketsiz yatan kişinin vücudunun çeşitli yerlerinden vurulmuş olduğunu fark eden M.T., durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, isminin Alpay Bozkurt olduğu belirlenen kişinin kasığından, karnından ve kolundan tabancayla vurulduğunu tespit etti. Yaralı, sağlık ekiplerince kaldırıldığı hastanede doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Alpay Bozkurt'un cansız bedeni, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.