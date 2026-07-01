Bursa’nın İnegöl ilçesi Sinanbey Mahallesi Nazif Sokak'ta sokakta yürüyen Berkay A.'nın önü otomobille gelen ve kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi tarafından kesildi. Taraflar arasında başlayan sözlü tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

BACAĞINDAN VURDU

Kavga esnasında şüpheli, yanında bulunan tabancayla Berkay A.'ya ateş açtı. Bacağına isabet eden kurşunla yaralanan genç, olay yerine gelen polis ekiplerince hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

PARK HALİNDEKİ ARACA İSABET ETTİ

Açılan ateş sırasında mermilerden biri sokakta park halinde bulunan 16 PL 001 plakalı otomobilin ön lastiğine de isabet ederek maddi hasara yol açtı.

POLİS ÇALIŞMA BAŞLATTI

Silahlı saldırının ardından şüpheli, olay yerine geldiği araçla kaçtı. Polis ekipleri zanlının kimliğinin belirlenmesi ve yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.