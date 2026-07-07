Batman'ın merkez Hilal Mahallesi'nde 5 Temmuz günü öğleden sonra meydana gelen silahlı saldırıda ağır yaralanan 70 yaşındaki Musa Tan, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Güvenlik güçleri, sokak ortasında gerçekleştirilen saldırının ardından kaçan şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için geniş çaplı soruşturma yürütüyor.

SOKAKTA YÜRÜRKEN KARNINDAN VURULDU

Edinilen bilgilere göre olay, Hilal Mahallesi 3710’uncu Sokak’ta yaşandı. Sokakta yürümekte olan Musa Tan, henüz kimliği tespit edilemeyen kişi veya kişilerin ateş açması sonucu kurşunların hedefi oldu. Karnına isabet eden mermiyle ağır yaralanan Tan, silah seslerini duyarak olay yerine koşan çevredeki vatandaşlar tarafından acil olarak Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

İhbar üzerine olay yerine intikal eden polis ekipleri, bölgede detaylı inceleme gerçekleştirdi. Yapılan aramalarda olay yerinde bir adet mermi çekirdeği bulundu. Hastanenin yoğun bakım servisinde tedavisi süren Musa Tan, dün akşam saatlerinde doktorların tüm tıbbi müdahalesine rağmen kurtarılamayarak yaşam mücadelesini kaybetti. Tan’ın cenazesi, yapılan otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edilerek İkiztepe Mezarlığı’nda toprağa verildi. Emniyet birimlerinin saldırganları yakalama çalışması sürüyor.