Olay, Seyhan ilçesine bağlı Kuruköprü Mahallesi Sefa Özler Caddesi’nde meydana geldi. Fatma H., kaldırımda yürüdüğü sırada arkasından yaklaşan eşi Osman H. tarafından henüz bilinmeyen nedenle bıçaklı saldırıya uğradı. Aldığı bıçak darbeleriyle yaralanarak yere düşen Fatma H. için çevredekiler yardım çağrısında bulundu. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. YARALI KADIN HASTANEYE KALDIRILDI Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Fatma H., ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kadının sağlık durumuna ilişkin ayrıntılı bilgi paylaşılmadı. POLİSLER KISA SÜREDE YAKALADI Saldırının ardından olay yerinden kaçan Osman H.’nin yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı. Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Motosikletli Polis Timleri Amirliği ekipleri, şüpheliyi kısa sürede yakaladı. Osman H.’nin yakalandığı sırada olayda kullanıldığı değerlendirilen bıçak da ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, işlemleri yapılmak üzere Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

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