Monako Prensliği'nde yaşayan her üç kişiden biri en az 1 milyon dolar likit varlığa sahip bulunuyor ve ülke bu oranla dünya birincisi konumunda yer alıyor. Kilometrekare başına 18 bin kişinin düştüğü bu dar coğrafya, aynı zamanda dünyanın en yoğun nüfuslu ülkesi olarak kayıtlara geçiyor.

DÜNYANIN EN KÜÇÜK İKİNCİ BAĞIMSIZ DEVLETİ

Akdeniz kıyısında yer alan Monako Prensliği, yalnızca 2,02 kilometrekarelik bir yüzölçümüne sahip bulunuyor. Ülke bu alan büyüklüğüyle Vatikan'ın ardından dünyanın en küçük ikinci bağımsız devleti olarak sıralanıyor. Yaklaşık 38 bin kişinin ikamet ettiği bu küçük coğrafya, yüksek yerleşim yoğunluğuyla dikkat çekiyor.

KÜRESEL SERVET SAHİPLERİ NEDEN BU ÜLKEYE YERLEŞİYOR?

Ülkedeki milyoneler oranının yüzde 32'nin üzerine çıkmasının temelinde uygulanan mali sistem yer alıyor. Monako yönetimi, ülkede ikamet eden bireylerden gelir vergisi almıyor. Bu vergi muafiyeti, küresel ölçekteki servet sahiplerinin ikametgahlarını doğrudan bu ülkeye taşımasını sağlıyor.

NÜFUSUN YÜZDE 32'Sİ MİLYONER STATÜSÜNDE

Ekonomik veriler, ülkede yaşayan yaklaşık 38 bin kişilik nüfusun üçte birinden fazlasının yüksek likit varlığa sahip olduğunu gösteriyor. En az 1 milyon dolar nakit veya kolayca nakde çevrilebilir varlığı bulunan kişi oranı yüzde 32 seviyesini aşıyor. Bu oran, Monako'yu kişi başına düşen milyoner sayısında dünya lideri yapıyor.

KİLOMETREKARE BAŞINA KAÇ KİŞİ DÜŞÜYOR?

2,02 kilometrekarelik alana sıkışan 38 bin kişilik nüfus, ülkede olağanüstü bir yerleşim yoğunluğu yaratıyor. Yapılan demografik hesaplamalara göre Monako'da kilometrekare başına ortalama 18 bin kişi düşüyor. Bu veriyle ülke, küresel nüfus yoğunluğu sıralamasında ilk basamakta yer alıyor.