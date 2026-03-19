Etiyopya’nın ikinci büyük şehri Mekele’de, sırtlanlar ve diğer kentsel leş yiyiciler, şehir sakinlerine ve atık yönetim sektörüne büyük katkı sağlıyor. DiscoverWildlife’nin aktardığına göre, Ecological Solutions and Evidence dergisinde yayımlanan araştırma, bu hayvanların çürük etleri yiyerek her yıl binlerce ton karbondioksit salımını önlediğini ve sektöre yaklaşık 100.000 ABD doları tasarruf sağladığını ortaya koydu.

Araştırmaya göre, Mekele’de her yıl 660.000 kişi toplamda bir milyondan fazla tavuk, keçi ve koyunu et için kesiyor. Atıkların üçte ikisi yol kenarlarına ve açık alanlara bırakılıyor ve burada çürüyerek metan ve karbondioksit gibi sera gazlarını salıyor. Ancak benekli sırtlanlar, sokak köpekleri ve Afrika kurtları bu atıkların yaklaşık yarısını tüketerek karbon salımını azaltıyor.

EKOSİSTEMİN AYRILMAZ BİR PARÇASI

Sheffield Üniversitesi’nden araştırmacı Giday Yirga, “Benekli sırtlanlar gibi hayvanlar yüksek yoğunluklu kentsel ortama uyum sağladı ve şehir ekosisteminin ayrılmaz bir parçası haline geldi” dedi. Araştırmada 409 hane ile yapılan anket sonuçları şehrin yıllık yaklaşık 1240 metrik ton et atığı ürettiğini gösterdi. Bu miktar, yaklaşık 31.000 canlı koyunun toplam ağırlığına eşdeğer.

Araştırmacılar, bu modelin Etiyopya’nın diğer şehirlerinde ve Afrika’daki benzer kentlerde de uygulanabileceğini belirtiyor. Böylece organik atıkların yol kenarlarına bırakılmasıyla oluşan çevresel zararlar azaltılabilir ve ekonomik tasarruf sağlanabilir.