SÖKE 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
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SÖKE 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
SÖKE 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2018/348 Esas
KARAR NO : 2023/548 Karar
Davacı Resul Çiçekçi ve Tenzile Doğan tarafından dahili davalı Aydın Acarsoy ve diğer davalılar aleyhine mahkememizde açılan Tapu Kaydında Düzeltim davasının yapılan açık yargılaması sonunda 09/11/2023 tarihinde;
"Asıl davada:
Davanın KABULÜ İLE;
1-Aydın ili, Söke ilçesi, Akçakonak Mah , 122 ada 52,53,54parselde kayıtlı taşınmazların tapu kayıtlarının beyanlar hanesinde yer alan ‘’ İşbu parsel İbrahim oğlu Hüseyin Acarsoy’un zilyedindedir.’’ şerhinin tapu kayıtlarından kaldırılmasına,
Birleşen 2. Asliye hukuk mahkemesinin 2018/689 esas sayılı dosyasında:
Davanın KABULÜİLE;
1-Aydın ili, Söke ilçesi, Akçakonak Mah , 122 ada 51 parselde kayıtlı taşınmazın tapu kaydının beyanlar hanesinde yer alan ‘’ İşbu parsel İbrahim oğlu Hüseyin Acarsoy’un zilyedindedir.’’ şerhinin tapu kayıtlarından kaldırılmasına,
Dair, gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 2 hafta içerisinde İzmir Bölge Adliye Mahkemesinde istinaf yolu açık olmak üzere davacı tarafın yüzüne karşı davalıların yokluğunda verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı." şeklinde karar verilmiştir.
Söz konusu Mahkememiz kararı dosyada dahili davalı AYDIN ACARSOY tarafına tebliğ edilemediğinden ilanen tebliğine karar verilmiştir.
Gerekçeli kararın tebliği yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 13/05/2025
"Asıl davada:
Davanın KABULÜ İLE;
1-Aydın ili, Söke ilçesi, Akçakonak Mah , 122 ada 52,53,54parselde kayıtlı taşınmazların tapu kayıtlarının beyanlar hanesinde yer alan ‘’ İşbu parsel İbrahim oğlu Hüseyin Acarsoy’un zilyedindedir.’’ şerhinin tapu kayıtlarından kaldırılmasına,
Birleşen 2. Asliye hukuk mahkemesinin 2018/689 esas sayılı dosyasında:
Davanın KABULÜİLE;
1-Aydın ili, Söke ilçesi, Akçakonak Mah , 122 ada 51 parselde kayıtlı taşınmazın tapu kaydının beyanlar hanesinde yer alan ‘’ İşbu parsel İbrahim oğlu Hüseyin Acarsoy’un zilyedindedir.’’ şerhinin tapu kayıtlarından kaldırılmasına,
Dair, gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 2 hafta içerisinde İzmir Bölge Adliye Mahkemesinde istinaf yolu açık olmak üzere davacı tarafın yüzüne karşı davalıların yokluğunda verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı." şeklinde karar verilmiştir.
Söz konusu Mahkememiz kararı dosyada dahili davalı AYDIN ACARSOY tarafına tebliğ edilemediğinden ilanen tebliğine karar verilmiştir.
Gerekçeli kararın tebliği yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 13/05/2025
#ilangovtr Basın no ILN02226357