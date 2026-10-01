SÖKE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

SÖKE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN BİLDİRİLMİŞTİR.

1- Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda tabloda belirtilen taşınmazlarımız, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre tabloda belirtilen şekilde satış ve kiralama ihalesi yapılacaktır. İhale, Söke Belediye Başkanlığı Hizmet Binasındaki Meclis Salonunda 13.10.2026 Salı günü ihale komisyonu huzurunda yapılacaktır.

Tablo-1 Satış

S Mahalle Ada/Parsel Niteliği Yüzölçümü İmar Durumu/Çevre Düzeni Planı Muhammen Bedel Geçici Teminat İhale Saati 2886 Sayılı D.İ.K. 45. Maddesi Uyarınca Açık Teklif Usulü ile Satış İhalesi Yapılacak Taşınmazlar; 1 Atburgazı 111/8 Arsa 348,99 m² Uygulama İmar Planında, ayrık nizam 2 kat konut-Taks:0,40,Kaks:0,80 kullanımlı alanda kalmaktadır. 1.505.500,00 TL 45.165,00 TL 14:00 2 Çalışlı 111/14 İncir Bahçesi 11.699,41 m² 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ve köy yerleşik alan sınırları dışında kalmaktadır. 8.015.000,00 TL 240.450,00 TL 14:02 2886 Sayılı D.İ.K. 36. Maddesi Uyarınca Kapalı Teklif Usulü ile Satış İhalesi Yapılacak Taşınmazlar; 3 Yenicami 1418/1 Arsa 3.696,39 m² Uygulama İmar Planında konut alanı 7 Kat, emsal:1.20 Yençok 23,50 mt kullanımlı alanda kalmaktadır. 42.280.000,00 TL 1.268.400,00 TL 14:04 4 Yenikent 1431/1 Arsa 1.707,51 m² 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında Ayrık Nizam 3 Kat Konut Taks:0,20 Kaks:0,60 kullanımlı alanda kalmaktadır. 32.445.000,00 TL + KDV 973.350,00 TL 14:06

Tablo-2 KİRALAMASI YAPILACAK TAŞINMAZLAR (2886 S.K. Md. 45 - Açık Teklif Usulü)

S. Mahalle Ada/Parsel Adres K.Alanı(m2) Niteliği İhale Süresi Muhammen Bedel

Aylık/ Yıllık Geçici Teminat İhale Saati 5 Atatürk 749/9 Nergis Sk.No:1 28,00 İşyeri 3 Yıl 8.600,00 TL Aylık 9.288,00 TL 14:08 6 Atburgazı 307/22 (Muhammer Aksoy Cd. No:14 Önü) 12,00 ATM Yeri 3 Yıl 46.250,00 TL + KDV Yıllık 4.162,50 TL 14:10 7 Bağarası 119/46 2050 Sk.No:14/1 35,00 İşyeri 3 Yıl 5.125,00 TL Aylık 5.535,00 TL 14:12 8 Bağarası 119/46 2050 Sk.No:14/3 35,00 İşyeri 3 Yıl 5.125,00 TL Aylık 5.535,00 TL 14:14 9 Bağarası 122/2 Atatürk(Bağ)Cd. No:58 Z1 ve Z2 49,00 İşyeri 3 Yıl 9.250,00 TL Aylık 9.990,00 TL 14:16 10 Güllübahçe 319/1 Uzer Cd. No:6 78,88 İşyeri 3 Yıl 14.000,00 TL Aylık 15.120,00 TL 14:18 11 Karaatlı 121/1 - 12.224,46 Tarla 3 Yıl 36.750,00 TL Yıllık 3.307,50 TL 14:20 12 Kisir 102/5 3003Sk.No:37/A 97,00 İşyeri 3 Yıl 3.875,00 TL Aylık 4.185,00 TL 14:22 13 Sarıkemer 103/2 Atatürk (Sarıkemer)Cd. No:32E 75,00 İşyeri 3 Yıl 11.700,00 TL Aylık 12.636,00 TL 14:24 14 Sarıkemer 103/2 Atatürk (Sarıkemer)Cd. No:32D 75,00 İşyeri 3 Yıl 11.700,00 TL Aylık 12.636,00 TL 14:26 15 Sarıkemer 104/1 4105 Sk. No:2/B 75,00 İşyeri 3 Yıl 11.700,00 TL Aylık 12.636,00 TL 14:28 16 Sarıkemer 104/1 4105 Sk. Eski No:143/D 75,00 İşyeri 3 Yıl 11.700,00 TL Aylık 12.636,00 TL 14:30 17 Sarıkemer 104/1 Atatürk (Sarıkemer) Cd. 34C 75,00 İşyeri 3 Yıl 11.700,00 TL Aylık 12.636,00 TL 14:32 18 Sarıkemer 109/20 Nil (Sarıkemer) Sokak No:6/G 45,00 Mesken 3 Yıl 4.875,00 TL Aylık 5.265,00 TL 14:34 19 Sarıkemer 167/6, 168/2,3,4 Tarım Sk.No: 1I 35,00 İşyeri 5 Yıl 6.100,00 TL Aylık 10.980,00 TL 14:36 20 Sarıkemer 172/3 Cumhuriyet (Sarıkemer)Cad. No:6 720,00 Düğün Salonu, Restoran, Kafeterya, Çay Bahçesi vb. çok amaçlı işyeri 7 Yıl 25.500,00 TL + KDV Aylık 64.260,00 TL 14:38 21 Sazlı 124/18 Aydın (Sazlı) Cd. No: 96/H 20,00 İşyeri 3 Yıl 3.125,00 TL Aylık 3.375,00 TL 14:40



2. İsteklilerin ihaleye katılımında tanzim edilecek İhale Dosyasında aranacak belgeler aşağıda belirtilmiştir.

2/1 İhaleye katılacak gerçek kişilerden istenilecek belgeler;

a. Nüfus Müdürlüğünden veya www.turkiye.gov.tr ( e – devlet ) den alınacak nüfus kayıt örneği ya da Nüfus cüzdanı sureti ve ikametgâh belgesi (aslı).

b. İhaleye iştirak edecek kişi vekil ise noter tasdikli vekâletname ve imza beyannamesi (aslı).

c. Söke Belediyesine borcu bulunmadığına dair Gelirler Müdürlüğünden alınacak yazı.

d. Şartname bedelinin ödendiğine dair makbuz (aslı).

e. İhaleye iştirak eden tarafından ihale dosyasındaki tüm dokümanlar ve şartnamenin her sayfasına imza atılması zorundadır.

f. Geçici teminatın Belediye veznesine veya Halk Bankası Söke Şube TR97 0001 2009 5350 0005 0000 13 iban nolu hesaba yatırıldığına dair makbuz veya banka dekontu (aslı). Banka teminat mektubu verilmesi halinde, teminat mektubu kesin ve süresiz ayrıca teminat mektubunun aslı olacaktır.

g. İhale yasaklısı olmadığına dair taahhütname.

h. Faaliyet türünde yazılı olan faaliyet alanları ile ilgili ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış, bağlı bulunulan Ticaret Odası, Esnaf ve Sanatkarlar Odası vb. kuruluşlardan bu işi yaptığını gösteren oda kayıt belgesi ibraz edilmesi gerekmektedir.

2/2 İhaleye katılacak tüzel kişilerden yukarıda istenilen belgelere ek aşağıda belirtilen belgelerde istenilmektedir;

a. Vergi kimlik numarası ve Tebligat için yasal adres bildirimi ve e-tebligat (UETS) adresinin ibraz edilmesi gerekmektedir.

b. Tüzel kişi olması halinde, Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerinin ibraz edilmesi gerekmektedir (aslı).

c. Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin teklif vermeye ve ihale şartlarını yerine getirmeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli vekâletname ve imza beyannamesi (aslı) ve imza sirküleri ibraz edilmesi gerekmektedir.

d. İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenen noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ibraz edilmesi gerekmektedir.

e. İlgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevleri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgelerin ibraz edilmesi gerekmektedir.

2886 Sayılı D.İ.K. 45. Maddesi Uyarınca Açık Teklif Usulü ile Satış ve Kira İhalesine katılacak olan istekliler, teklif dosyalarını tam olmak kaydı ile ihale saatinde komisyon başkanlığına sunabilecekleri gibi, ilanda belirtilen ihale saatine kadar komisyon başkanlığına ulaşmış olmak şartıyla, 2886 Sayılı Kanunun 37 inci madde hükümlerine uygun olarak düzenleyecekleri tekliflerini iadeli taahhütlü bir mektupla da gönderebilirler. Teklif sahibi komisyonda hazır bulunmadığı takdirde posta ile gönderilen teklif son ve kesin teklif olarak kabul edilir.

3. Kapalı Teklif Usulü ile satışı yapılacak ihaleye katılacak olanlar yukarıda istenilen belgeler ile birlikte 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 37. Maddesi hükümlerine uygun olarak düzenleyecekleri teklif zarflarını en geç 12.10.2026 Pazartesi günü saat 17.00’ye kadar Belediye Yazı İşleri Müdürlüğümüze alındı belgesi karşılığında teslim etmek zorundadır. İhale için verilecek teklif mektubunda belirtilecek meblağ rakam ve yazı ile okunaklı bir şekilde ( silinti, kazıntı olmayacak ) yazılacaktır. Komisyon Başkanlığına verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz. Posta ile yapılacak müracaatlarda meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir. Teklif sahibi Encümen huzurunda hazır bulunmadığı takdirde teklif son ve kesin olarak kabul edilecektir.

4. Talep olması halinde muhammen bedeli 5.000.000,00 TL ‘yi aşan satışlar taksitle ödenebilecektir. Taksitle ödeme halinde satış bedelinin %50’si peşin, kalan tutar sözleşme tarihini takip eden aydan başlamak üzere en fazla 1 ( bir ) yıl içerisinde talep edilen taksit sayısına göre kanuni faizi ile birlikte eşit taksitlerle ödenecektir. Süresinde ödenmeyen taksitlere 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanununun hükmü uyarınca gecikme faizi uygulanacaktır.

5. İhalelere katılacaklar (36.maddeye göre satış hariç) yukarıda istenilen belgeleri eksiksiz olarak ihale günü, ihale saatine kadar Komisyon Başkanlığına teslim etmek zorundadır.

6. Satış Şartname bedeli 5.000,00 TL, Kira Şartname bedeli 1.000,00 TL karşılığında Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden temin edilebilecektir.

7. İhale ile ilgili her türlü vergi, resim, harç, sözleşme ile ilgili diğer giderler ihaleyi alanlara aittir.

8. İhale Komisyonumuz ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbest olduğu gibi, komisyonca alınacak kararı karar tarihinden itibaren en geç 15 iş günü içinde ita amiri onaylarsa ihale kesinleşecektir. İlanen duyurulur.

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