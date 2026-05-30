Aydın’ın Söke ilçesinde gündüz saatlerinde meydana gelen silahlı saldırı, ilçede büyük paniğe neden oldu. Kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerin park halindeki bir otomobile ateş açması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi ise ağır yaralandı.

Olay, saat 14.00 sıralarında Yeni Cami Mahallesi’nde bulunan kapalı pazar yeri yakınlarında yaşandı. İddiaya göre, bölgede park halinde bulunan otomobile silahlı saldırı düzenlendi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, otomobilin sürücüsü olduğu belirlenen 31 yaşındaki Ercan Zengin’in yaşamını yitirdiği tespit edildi. Araçta bulunan 25 yaşındaki Nurgül Aslan ise olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Aslan’ın hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Polis ekipleri saldırının gerçekleştiği bölgede geniş güvenlik önlemleri alırken, olay yeri inceleme ekipleri de delil toplama çalışması yürüttü. Zengin’in cenazesi, savcılık incelemesinin ardından otopsi işlemleri için morga kaldırıldı.

Saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin kimliklerinin belirlenmesi ve yakalanması için soruşturmanın çok yönlü olarak sürdürüldüğü bildirildi.