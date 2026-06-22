Aydın'ın Söke ilçesinde bulunan bir zeytinlik alanda çıkan yangın, ekipleri harekete geçirdi. Yangına havadan ve karadan müdahale çalışmaları devam ediyor. Yangın, saat 16.00 sıralarında Pamucak Mahallesi yakınlarındaki zeytinlik alanda meydana geldi. Bölgeden yükselen dumanları fark eden vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirerek yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ile itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevlerin kontrol altına alınması için havadan ve karadan yoğun çalışma yürütülüyor. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatılırken, ekiplerin bölgedeki söndürme çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

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