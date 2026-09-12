Apple'ın aylar süren beklentinin ardından tanıttığı ilk katlanabilir telefonu iPhone Duo, satışa çıkmadan tartışmaların odağına yerleşti. Kitap gibi açılan yeni telefonun tasarımında temel kontrollerin ekranın sağ tarafında bulunması, solak kullanıcıların tepkisini çekti.

"BENİM İÇİN NEREDEYSE KULLANILAMAZ"

Sosyal medyada bazı kullanıcılar cihazın sol elle kullanımının son derece zor olduğunu savunurken, Apple'ın dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 10'unu oluşturan solakları göz ardı ettiği eleştirileri gündeme geldi. X ve Reddit'te çok sayıda solak kullanıcı cihazın tasarımını eleştirdi.

Bir kullanıcı, "Yeni iPhone Duo'yu beğendim. Birçok açıdan harika ve şık görünüyor. Ancak bu telefon benim için neredeyse kullanılamaz. Nedeni basit: Ben solağım." dedi.

Başka bir kullanıcı ise telefonu genellikle sol eliyle kullandığını belirterek, "Kontroller sağ elle kullanım için tasarlandığı için iPhone Duo'nun bana uygun olmayacağını yeni fark ettim." ifadelerini kullandı.

Bir başka kullanıcı da esprili bir şekilde, "iPhone Duo tanıtımından anladığım kadarıyla Apple solaklardan nefret ediyor." yorumunu yaptı.

"HER 10 KİŞİDEN BİRİ SOLAK VE BİZ BUNU DÜZGÜN KULLANAMAYIZ"

Tartışmanın merkezinde iPhone Duo'nun katlanabilir ekranının arayüzü bulunuyor. Cihaz tamamen açıldığında kilit ekranı kontrolleri ve uygulamalar ekranın sağ tarafında gösteriliyor. Telefonu ağırlıklı olarak sol eliyle kullanan kişilerin bu kontrollere erişebilmek için ekranın diğer tarafına uzanması gerekiyor.

Özellikle cihazın geniş iç ekranı düşünüldüğünde bunun tek elle kullanımda ciddi bir ergonomi sorunu yaratabileceği belirtiliyor. Reddit'teki kullanıcılar, Apple'ın arayüzü solaklar için özelleştirme seçeneği sunması gerektiğini savundu.

Bir kullanıcı, "Sol elle kullanım için diğer tarafa taşıma seçeneğini eklemeleri gerekiyor. Kullanıcı deneyimine bu kadar önem verdiğini söyleyen bir şirket için oldukça bariz hatalar yapabiliyorlar." yorumunda bulundu.

Başka bir kullanıcı ise cihazı satın almak istediğini ancak tasarımı gördükten sonra vazgeçebileceğini belirterek şunları söyledi:

"Sorun yalnızca ekranın diğer tarafına ulaşamamak değil. Kelimenin tam anlamıyla bütün temel işlevler sizden olabilecek en uzak noktada. Her 10 kişiden biri solak ve biz bunu düzgün kullanamayacağız."

Bir başka kullanıcı ise çözüm olarak telefonu "ikiye bölüp parçaları ters taraftan bantlamayı" önererek tasarımla dalga geçti.

2 BİN DOLARA SATILACAK

Tartışmanın ardından Apple'ın temel kontrollerin ekranın sol tarafına taşınmasına izin verip vermeyeceği merak konusu oldu. Solak kullanıcıların dile getirdiği sorunun yazılımsal bir ayarla giderilip giderilemeyeceği henüz net değil.

Apple'ın ilk katlanabilir telefonu iPhone Duo, gelecek ay bin 999 dolar fiyatla satışa çıkacak. Cihaz, Samsung Galaxy Z Fold8'e benzer şekilde kısa ve geniş, kitap tipi bir tasarıma sahip.

Hem dış hem de iç ekran 1,4 en-boy oranını kullanıyor. Apple böylece telefon açılıp kapatılırken uygulamaların görüntüsünün bozulmasını veya ekranda kullanılmayan alanlar oluşmasını önlemeyi hedefliyor.

Dış ekran 5,4 inç büyüklüğündeyken cihaz açıldığında 7,6 inçlik bir iç ekran ortaya çıkıyor. iPhone Duo farklı açılarda kullanılabilecek. Kullanıcılar telefonu yarı açık bırakarak ellerini kullanmadan video izleyebilecek veya cihazı kısmen katlanmış şekilde kitap gibi tutabilecek.

Telefon, geniş ekranı sayesinde aynı anda birden fazla uygulamanın kullanılmasına da imkan sağlayacak. Apple ayrıca iPhone Duo'nun Apple Pencil desteğine sahip olacağını açıkladı. Böylece şirket tarihinde ilk kez bir iPhone, Apple'ın kalemiyle kullanılabilecek.

Cihazın arkasında ise iPhone 18 Pro'da kullanılan 48 megapiksellik kamera yer alacak.