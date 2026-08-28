Fransa’nın önde gelen prestijli eğitim kurumlarından IÉSEG İşletme Okulu tarafından gerçekleştirilen çarpıcı bir araştırma, siyasi tercihler ve kimlik algısıyla ilgili ezber ezber bozan bir gerçeği gözler önüne serdi. 18 Batı ülkesinden toplam 1404 kişinin katılımıyla yapılan çalışma, kendisini "solak" olarak tanımlayan bireylerin siyasi yelpazede belirgin şekilde daha sol eğilimli olduğunu kanıtladı.

CİNSİYET FARKINI BİLE GERİDE BIRAKTI

Aşırı sağdan radikal sola uzanan 10 puanlık değerlendirme ölçeğinde, kendisini solak olarak belirten bireyler, sağ elini kullananlara kıyasla ortalama yarım puan (0,5) daha solda yer aldı. Araştırmacılar, bu farkın siyasi tercihlerde son dönemde çok konuşulan cinsiyet faktöründen bile daha baskın olduğunu ifade ediyor. Nitekim araştırmada kadınların erkeklere kıyasla sadece 0,4 puan daha solda kaldığı görüldü.

ASIL MESELE EL DEĞİL KİMLİK

Çalışmanın en dikkat çekici noktası ise katılımcıların günlük işleri hangi elle yaptıkları fiziki olarak ölçüldüğünde yaşandı. Elle yapılan eylemler ölçüldüğünde aradaki siyasi fark tamamen kayboldu. Araştırmanın başyazarı Profesör Jérémie Bertrand, "Bu önemli çünkü açık biyolojik hikaye tam tersini öngörüyor. Önemli olan, birinin kendini hangi kelime altında sınıflandırdığıdır. Önemli olan kimliktir, el değil" açıklamasında bulundu. Genellikle gelir düzeyi, yaş, meslek ve eğitim seviyesi gibi unsurlarla açıklanan siyasi tercihlerde kimlik algısının ne denli derin bir rol oynadığı bu araştırmayla bir kez daha kanıtlanmış oldu.