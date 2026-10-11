Peru'da 4 Ekim 2026 tarihinde düzenlenen bölgesel ve yerel seçimlerde dikkat çeken bir sonuç ortaya çıktı. Huanuco bölgesinin Lauricocha iline bağlı Queropalca ilçesinde belediye başkanlığı için yarışan Hitler Mussolini Simeon Flores, rakiplerini geride bıraktı.

Merkez sol çizgideki Ahora Nacion partisinden aday olan Flores'in ismi, seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından uluslararası basında geniş yankı uyandırdı.

Nazi Almanyası'nın lideri Adolf Hitler ile İtalya'nın faşist diktatörü Benito Mussolini'nin isimlerini birlikte taşıyan siyasetçinin seçim başarısı, küçük bir Peru ilçesini dünya gündemine taşıdı.

SADECE 25 OY FARKLA SEÇİMİ KAZANDI

Yerel basında paylaşılan ve seçim tutanaklarının tamamının işlendiği belirtilen sonuçlara göre Hitler Mussolini Simeon Flores, geçerli oyların yüzde 34,54'ünü alarak yarışı birinci sırada tamamladı.

Flores'e sandıktan 229 oy çıkarken en yakın rakibi Renovacion Popular Peru partisinin adayı Gaspar Benilde Osorio Zambrano 204 oyda kaldı.

Zambrano oyların yüzde 30,77'sini alırken Pais para Todos partisinin adayı Itala Yovana Santillan Vara ise 187 oy ve yüzde 28,21'lik oy oranıyla üçüncü sırada yer aldı.

Böylece belediye başkanlığı yarışında ilk iki aday arasındaki fark yalnızca 25 oy oldu.

Seçim tutanaklarına dayanan sonuçlarda Flores ilk sırada yer alırken, belediye başkanlığının kesinleşmesi için seçim makamlarının resmi ilanının beklendiği aktarıldı.

ADI DÜNYA GÜNDEMİNE OTURDU

Flores'in seçim başarısından çok taşıdığı isim dikkat çekti. 20.yüzyılın iki faşist diktatörünün isimlerini bir arada taşıyan adayın belediye başkanlığı yarışını kazanması, Peru dışındaki ülkelerde de haber konusu oldu.

Flores'in isminin neden bu şekilde konulduğuna veya ailesinin isim tercihine ilişkin ise paylaşılan bilgilerde herhangi bir açıklama bulunmuyor.

PERU'DA DAHA ÖNCE DE 'HITLER' SEÇİLMİŞTİ

Peru'da siyasetçilerin sıra dışı isimleriyle gündeme gelmesi ilk kez yaşanmıyor.

Ülkenin And Dağları bölgesinde bulunan Yungar kasabasında Hitler Alba isimli bir siyasetçi de daha önce belediye başkanlığı yapmıştı.

2011-2014 yılları arasında belediye başkanlığı görevini yürüten Alba, 2018 yılında gerçekleştirilen seçimleri de kazanarak yeniden göreve gelmişti.

Hitler Alba, geçmişte yaptığı bir açıklamada babasının kendisine bu ismi verirken Adolf Hitler'in tarihsel geçmişi hakkında bilgi sahibi olmadığını söylemişti.

Queropalca'da yaşanan son seçim sonucu ise Peru'da isimleriyle dikkat çeken siyasetçileri bir kez daha uluslararası kamuoyunun gündemine taşıdı.