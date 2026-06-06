SOLHAN ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. SOLHAN ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN İLAN

(AİLE MAHKEMESİ SIFATIYLA)NDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2023/418 Esas

DAVALI : SVETLA MIHAYLOVA (Bulgaristan vatandaşı)

Davacı tarafından aleyhinize açılan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize dava dilekçesini ve tensip zaptını bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresiniz bulunmadığından tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiştir.

Tarafların sulh için gerekli hazırlıkları yapmaları, duruşmaya sadece taraflardan birinin gelmesi ve yargılamaya devam etmek istemesi durumunda, gelmeyen tarafın yokluğunda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceği ve diğer tarafın, onun muvafakati olmadan iddia ve savunmasını genişletebileceği yahut değiştirebileceği, tarafların duruşmaya gelmedikleri ya da gelip de davayı takip etmedikleri takdirde dosyanın işlemden kaldırılacağının, davetiyenin tebliğinden itibaren iki haftalık kesin süre içinde tarafların dilekçelerinde gösterdikleri, ancak henüz sunmadıkları belgeleri mahkemeye sunmaları veya başka yerden getirtilecek belgelerin getirtilebilmesi amacıyla gereken açıklamayı yapmaları, bu hususların verilen süre içinde yerine getirtilmemesi halinde o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacaklarına karar verileceği,08/09/2026 günü saat 09.40'da yapılacak olan duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu ön inceleme tensip zaptı yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın no ILN02481538