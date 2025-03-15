Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Beşiktaş 9 kişi kalan Konyaspor’a 1-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından teknik direktör Solskjaer yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu. Norveçli teknik adamın konuşmasından satır başları şu şekilde:

“Hak etmedik. İki maçta da hak etmedik. Defansta iyi değildik. Ekstra kalite gösteremedik. Taraftarlarımızdan özür diliyorum. İstediğim, yeterli performanslar değildi hem bu maç hem önceki maç…”

"Sonuç alamadık. Çok kötü, çok aşağı bir performans. Beşiktaş bunu hak etmiyor. Bunu değil, daha yüksek seviye hak ediyor. Oyuncularım denedi, çalıştı, olmadı. Bir şeyleri değiştirmek zorundayız."