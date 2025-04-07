Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldı.

Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.

Hayal kırıklığı yaşadıklarını söyleyen deneyimli teknik adam "İlk yarıda oyunumuz yeterli seviyede değildi ama ikinci yarıya değişikliklerle başladık Enerjiyle, cesaretle farklı ve cesur bir Beşiktaş gösterdik. İlk yarıdaki performansımız böyle olmamalı. İkinci yarı çok şans yakaladık. Üzgünüm atamadığımız için. Hayal kırıklığı yaşıyoruz çünkü ikinci yarıdaki oyunumuzla bence bu maçı kazanmamız gerekiyordu." dedi.

4 GOL ATABİLİRDİK

İkinci yarıda cesur olduklarını ifade eden Solskjaer "10 kişiyle olsak da bugün kazanmak zorundaydık. İlk yarı kötüydük. İkinci yarı tempo, cesaret ve öne oynayan bir Beşiktaş gösterdik. Bunu daha çok göstermemiz gerekiyor ve savaşmamız gerekiyor. Risk almaktan korkmamamız ve risk alırken cesur olmamız gerekiyor tıpkı ikinci yarıda gösterdiğimiz gibi. Bugün 4 gol atabilirdik bu maçta." diye konuştu.

HAKEM AÇIKLAMASI

Mücadelenin hakemleri ile ilgili de düşüncelerini dile getiren deneyimli teknik adam "Hakemlerle ilgili konuşmak istemiyorum. Onların aldığı kararlara ve performanslarına güvenmek istiyorum. Benim odak noktam Beşiktaş’ın iyi olması. Hakemlerin benden daha iyi kararlar vermelerini istiyorum. Oyuncularım, benim antrenmanlardaki hakemliğimi beğenmiyorlar. Hakemler benden daha iyi olsun." ifadelerini kullandı.