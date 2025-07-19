Beşiktaş, Avusturya kampında sadece St. Pölten’i 2-0 yendi, zayıf rakipleri Wacker ile 1-1 berabere kaldı, Wolfsberger’e 3-2, Petrzalka’ya 2-1 mağlup oldu. Bu maçlarda attığı 6 gole karşılık kalesinde de 6 gol gördü. Bu şu demek: “Takımın transfere ihtiyacı var. Paulista ve Uduokhai güven vermiyor.”

PESTİLLERİ ÇIKTI

Geçen yıla göre çok profesyonel tesislerde kamp yapıldı. Demir Ege ve Kartal, kampta ışıl ışıl parladı. Kampın teknik tarafında da bir yıldızı vardı: Antrenör Jonny Northeast. Fizik-kondisyon konusunda antrenmanların ve planlamanın başındaydı hep. Oyuncular maçlarda yorgundu ve kamp sert geçti.

İKİSİ SINIFTA KALDI

Jurasek iyi göründü ama bir diğer yeni transfer Abraham koruma amaçlı sadece 45 dakika oynadı. Sakatlığı bulunan Gedson Fernandes henüz %100 hazır değil. Rafa Silva kendini riske etmedi. Arroyo iyiydi ama maç eksiği var. Muçi kampın son günleri takımla çalıştı. Mario ve Rashica da geçer not alamadı.