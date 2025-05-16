Atletico Madrid, golcüsü Alexander Sörloth’a 32 milyon Euro yatırım yaptı. Ancak Teknik Direktör Diego Simeone, Norveçli oyuncuyu takımda istemiyor. Sörloth İspanya’dan ayrılma noktasına geldi. Bu aşamada devreye Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer girdi. Norveçli teknik adam, vatandaşına “Seni yeni projemde kilit oyuncu olarak görmek istiyorum” dedi.

İLK TEKLİF KİRALAMA

Ole, Sörloth’a Beşiktaş’ta liderlik verecek. Atletico Madrid de Sörloth’un ayrılığını ancak İngiltere veya Türkiye’den cazip bir teklif gelirse değerlendirecek. Beşiktaş, kiralamak istiyor ama İspanyollar Sörloth’u 30 milyon Euro civarında bir rakama satmak istiyor.