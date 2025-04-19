Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Göztepe ile Beşiktaş arasında oynanan maç 1-1 berabere tamamlandı. Karşılaşma sonrası Beşiktaş teknik direktörü Solskjaer yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu. Norveçli teknik adamın konuşmasından satır başları şu şekilde:

“İlk yarı iyiydik. Ancak ikinci yarıda golden sonra duygusal bir kırılma yaşadık. Belki kulübümüzün yaşadığı kötü dönemler sebep olabilir. Belki bunun sonucu olabilir. Bilemiyorum ama golden sonra kontrolümüzü kaybettik. Dolayısıyla bunun üzerine çalışmalı ve düzeltmeliyiz.”

“Kontrolü kaybettiğimiz için aslında ikinci yarıdaki değişiklikleri yaptım. Orta sahada çok fazla alan verdik. O yüzden 3 stoper ve kenarlarda iki oyuncu ile oyunu kontrol etmeye çalıştım. Onların ortalarıyla gol bulmaya çalıştık. İkinci yarıda oyunu kontrol edemedik, kendimizi oyunu veremedik ikinci yarıda. Semih'i de aldım oyuna ve neredeyse golü atacaktı aslında.”