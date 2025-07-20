UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme turu ilk maçında perşembe günü Shakhtar Donetsk’i konuk edecek Beşiktaş sıkıntılı bir dönem geçiriyor. Avusturya kampı istenildiği gibi geçmedi. Sakatlıklar nedeniyle tam takım halinde çalışamayan siyah-beyazlılarda transferler de tamamlanamadı.

YÖNETİME MESAJ

Jurasek, Abraham ve Orkun alınsa da hala eksik çok. Teknik Direktör Solskjaer, Petrzalka yenilgisi sonrası, “Shakhtar maçında 14-15 oyuncu kullanacağız” diye yönetime üstü kapalı mesaj verdi. Ancak Norveçli hoca umudunu koruyor. Sorunlara rağmen Tüpraş Stadı’nda iyi bir sonuçla alıp, rövanşta turu geçeceklerini düşünüyor.