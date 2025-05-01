Sezonun ilk devresinde rakibini Dolmabahçe’de tek golle deviren Beşiktaş, Kadıköy’e de kazanmaya gidecek. “Oyuncularımla savaşacağız” ifadesiyle 90 dakika oyundan kopmayan bir futbol hedefleyen Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer, Fenerbahçe’ye de Galatasaray tarifesi uygulayacak. 4-6-0 oyun formatıyla forvetsiz sahaya çıkmayı planlayan Ole’nin gol umudu Rafa Silva olacak. Teknik ekibiyle analiz yapan Solskjaer, Fenerbahçe’nin ağır savunmasını hızlı oyunuyla etkili olan Rafa’yla yıkmayı planlıyor.

AMİR’E ZOR GÖREV

Beşiktaş, Fenerbahçe’nin son 5 maçında 8 gol atma başarısı gösteren Anderson Talisca’yı durdurma planını belirledi. Siyah-beyazlılarda önliberoda forma giyecek olan Amir Hadziahmetovic, Talisca’ya nefes aldırmayacak. Özellikle uzaktan etkili şutları ve üçüncü bölgede pas trafiğinde etkili olan Talisca için Amir’e özel görev verildi. Orta saha ile Talisca arasındaki pas bağlantısı Amir ile koparılacak. Tecrübeli orta saha, uzaktan şutlarla etkili olan Brezilyalı oyuncuya da şans tanımamak için ensesinde olacak.