Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solkjaer, Avusturya kampında açıklamalarda bulundu. 52 yaşındaki teknik adam, "Kamp için sabırsızlanıyorum. Çünkü sezon ortasında geldiğinizde işler zor olur. Takım sizin değildir. Sezon başında takımla kampa başladığınızda sizin tercihleriniz, istediğiniz şeyler olur. Mentaliteniz, düşünceniz, prensipleriniz devreye girer. Şu an takıma baktığımda herkesin gözünde ve ruhunda o enerjiyi görüyorum. Herkesin inancı var çok iyi başlıyoruz. Kulüp hırslı, çok iyi ve ilginç oyuncular transfer ediyoruz. Kiralıktan dönen oyuncuları bu kampta görmek için sabırsızlanıyorum." ifadelerini kullandı.

'YENİ GELENLERDEN ÇOK UMUTLUYUM'

Gelecek sezonun temellerini atacağını belirten Solskjaer, "Yeni gelen, kiralıktan dönen oyunculardan çok umutluyum. Bütün oyuncuları birbirine entegre etme durumundayız. Hepsini takıma kazandırmak istiyoruz. Çok sıkı çalışacağız önümüzde birkaç hafta var. Başarılı bir geçecek sezonun temellerini burada atacağız." dedi.

Son olarak Shakhtar ile ilgili konuşan Norveçli çalıştırıcı, "Mücadeleci ve zor bir maç olacak. Tabii ki bu maça hazır olacağız ancak, burada tüm sezonun geleceğini belirleyeceğiz." dedi.