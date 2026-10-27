İsveç'in başkenti Stockholm yakınlarındaki Mörkö Yarımadası'nda yaşayan çift, balık avında kullanmak üzere solucan aramaya başladı. Toprağı kazdıkları sırada sert bir cisme rastlayan çift, bunun sıradan bir taş olmadığını fark etti.

Kazdıkları yerde eski bir bakır kabın içinde çok sayıda gümüş sikke bulunduğunu gören çift, durumu yetkililere bildirdi. Bölgeye gelen arkeologların incelemeleri sonucunda, toprağın altında ülke tarihinin en büyük sikke hazinelerinden birinin saklandığı ortaya çıktı.

TOPRAKTAN 24 BİN 100 GÜMÜŞ SİKKE ÇIKTI

İlk incelemelerde yaklaşık 20 bin sikke bulunduğu düşünülürken, ayrıntılı sayım sonucunda hazinenin 24 bin 100 gümüş sikke ve 144 farklı tarihi eşyadan oluştuğu belirlendi.

Hörningsholm Definesi adı verilen koleksiyonda gümüş eşyaların yanı sıra altın ve altın kaplama parçalar da yer alıyor.

Viking Çağı ve Erken Orta Çağ dönemlerine ait olduğu belirlenen sikkelerin önemli bir bölümü oldukça iyi korunmuş durumda. Bazı sikkelerin üzerinde dönemin hükümdarlarına ait isimler ve dini figürler bulunuyor.

Uzmanlar, özellikle nadir görülen piskopos sikkelerinin koleksiyonu daha da önemli hale getirdiğini belirtiyor.

BULDUKLARI HAZİNE KARŞILIĞINDA MİLYONLUK ÖDÜL

Keşfin ardından İsveç Ulusal Miras Kurulu, tarihi eserlerin devlet tarafından koruma altına alınmasına karar verdi.

Buldukları hazineyi yasalara uygun şekilde yetkililere teslim eden çifte ise 4 milyon İsveç kronu ödeme yapılması kararlaştırıldı. Bu tutar, ülkede tarihi bir buluntu için verilen en yüksek kamulaştırma bedeli olarak kayıtlara geçti.

Yetkililer, hazinenin yalnızca maddi değeriyle değil, İsveç'in geçmişteki ticari ilişkilerine ve ekonomik yaşamına ışık tutması bakımından da büyük önem taşıdığını vurguladı.

Sıradan bir balık avı hazırlığıyla başlayan olay, ülkenin en dikkat çekici tarihi hazine keşiflerinden biri olarak kayıtlara geçti.