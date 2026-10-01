SOMA BELEDİYE BŞK.

TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Manisa İli Soma Belediye Başkanlığından:

Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda bilgileri ve satış saati belirtilen taşınmaz; 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36 ıncı maddesine göre kapalı teklif usulü ile ihale şartnamesi dâhilinde tahmini bedel üzerinden satılacaktır.

İhale; 19 Ekim 2026 Pazartesi günü saat 14:00 'de Belediyemiz Encümen Salonunda Encümen huzurunda yapılacaktır. İhale ile ilgili şartname ve ekleri Belediyemiz Gelirler Müdürlüğünden 5.000,00.TL bedel mukabilinde temin edilir. İhaleye girebilmek için isteklilerin, ihale günü saat 12.00'a kadar belirlenen tüm evrakları Belediyemiz Gelirler Müdürlüğüne bizzat teslim etmeleri gerekmektedir. Posta ile yapılan müracaat ve teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.(Şartname bedelini yatırmayanlar ve istenen belgeleri temin edemeyenler ihaleye giremezler.)



İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler (gerçek ve tüzel kişiler için);

a-İhale tarihine göre 1 (bir) ay içerisinde alınmış sabıka kaydı ve iş veya ikametgâh adreslerinin gösterir belgenin ibrazı,

b-Şirket, kurum ve kuruluş adına ihaleye giriyorsa, şirketi temsile yetkili olduğuna dair yetki belgesi imza sirküleri,

c-Başkası adına vekil olarak ihaleye katılması halinde onaylı vekâletname ve ortak girilmesi halinde ortak girişim belgesi,

d-Tebligat için Türkiye sınırları içerisinde adres göstermesi ve telefon numarası bildirmesi,

e-Geçici Teminat bedelini karşılayacak tutarı yatırdıklarını belirten belgeyi ibraz etmeleri,

f-İstekli eğer tüzel kişilik olarak ihaleye girecek ise; 2026 yılı içerisinde alınmış halen faaliyette bulunduğuna dair Ticaret ve Sanayi Odası veya bağlı bulunduğu odadan alınmış kayıt belgesi(Faaliyet alanı ile ilgili),

g-İsteklilerin Belediyemize vadesi geçmiş borcunun bulunmadığına dair belge (Gelir Müdürlüğünden Alınacak) ibraz edilecektir.

h-Her sayfası imzalı ihale şartnamesi, Şartnamenin satın alındığına dair makbuzun aslı veya fotokopisi.

i-Dış zarf ile İç zarf ayrıca aşağıdaki belgeleri de içerecektir.

1- Yukarıda belirtilen belgeler ve iç zarf, bir zarfa konarak kapatılacaktır. Bu zarfın üzerine isteklinin adı-soyadı ve açık adresi ve teklifin ne ile ilgili olduğu yazılarak kapatılacaktır. Dış zarfın yapıştırılan yerinin mühürlenmesi veya imzalanması gerekmektedir. (dış zarf)

2- Teklif mektubu: Teklif mektubunun istekli tarafından imzalanması ve bu mektupta şartname ve eklerinin tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen fiyatın rakam ve yazı ile açık olarak yazılması zorunludur. Zarfın yapışkan yeri, dış zarf gibi mühürlenip veya imzalanacaktır.(iç zarf)

S.NO MAHALLESİ ADA PARSEL NİTELİĞİ ALANI(M²) TAHMİNİ BEDEL(TL) GEÇİCİ TEMİNAT(TL) 1 KURTULUŞ 1472 2 Arsa 5.682,28 44.800.000,00 1.344.000,00

j- İhale ile ilgili olarak her türlü vergi, resim, harç ve diğer gider alıcıya aittir. 3065 sayılı kdv kanunun 17 4-p maddesi gereği taşınmaz satışları, KDV’den istisnadır.



İlan Olunur.



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