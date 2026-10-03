Manisa’nın Soma ilçesinde yer alan bir maden işletmesinde meydana gelen göçük, kenti derin bir hüzne boğarken arama kurtarma çalışmalarından gelen sevindirici haberler teselli kaynağı oldu. Faciada yaşamını yitiren 5 madenci gözyaşlarıyla toprağa verilirken, madenden sağ kurtarılan bir işçi ile eşinin buluşması felaketin simge anları arasına girdi.

FACİANIN ORTASINDA UMUT

Göçük altında yürütülen zamana karşı yarışta sevindirici bir gelişme yaşandı. Arama kurtarma ekiplerinin yoğun çabası sonucu madenden sağ salim çıkarılan bir işçi, kendisini bekleyen ailesine kavuştu. Eşinin madenden yürüyerek çıktığını gören kadın, gözyaşları içinde koşarak eşine sarıldı. Bölgedeki acı tablonun ortasında yaşanan bu kucaklaşma, sosyal medyada da gündem oldu.

BABASININ TABUTUNUN BAŞINDAN AYRILMADI

Umut dolu anların yanı sıra kaza yerinden gelen acı haberler yürekleri dağladı. Yaşamını yitiren 37 yaşındaki Kerim Ören için memleketi Manisa'nın Kırkağaç ilçesine bağlı Karakurt Mahallesi’nde cenaze töreni düzenlendi.

2010 yılından bu yana madende çalışan ve yakın zamanda emekli olmayı planlayan iki çocuk babası Ören'in cenazesinde, oğlu Yaşar Ören'in acısı kameralara yansıdı. Babasının tabutunun başından bir an olsun ayrılmayarak gözyaşı döken küçük Yaşar'ın vedası, törene katılan bakan yardımcıları, mülki idare amirleri ve mahalle sakinlerini yasa boğdu.

MADENCİLER MEMLEKETLERİNDE TOPRAĞA VERİLİYOR

Göçükte hayatını kaybeden bir diğer madenci, 37 yaşındaki Halit Ersay ise Denizli'nin Çameli ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı. Evli ve üç çocuk babası Ersay’ın Kirazlıyayla Mahallesi’ndeki cenaze törenine ilçe protokolü, ailesi ve yakınları katıldı.

Faciada yaşamını yitiren diğer madencilerden Ramazan İnce’nin Balıkesir’de, Ömer Karakaya’nın Manisa Kırkağaç'ta ve İsa Olcay’ın ise Kütahya’da toprağa verileceği öğrenildi.