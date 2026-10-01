Manisa'nın Soma ilçesindeki bir maden işletmesinde göçük meydana geldi. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Soma ilçesinde faaliyet gösteren bir maden işletmesinde göçük meydana geldiği bilgisinin alındığı belirtildi. Olaya ilişkin Manisa Valiliği koordinasyonunda kriz merkezi oluşturulduğu bildirilen açıklamada, "İlgili kurumlar tarafından gerekli ekipler ivedilikle görevlendirilmiştir. Olayın tüm yönleriyle takip edilmesine yönelik çalışma başlatılmış ve gelişmeler, ilgili kurumlarımızla koordinasyon içerisinde yakından takip edilmekte olup kamuoyuna ayrıca bilgi verilecektir." ifadeleri kullanıldı.

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