Manisa'nın Soma ilçesindeki bir maden işletmesinde meydana gelen ve 5 işçinin yaşamını yitirdiği göçüğe ilişkin başlatılan soruşturmada, ilgili firmanın genel müdürünün de aralarında bulunduğu 9 kişi gözaltına alındı. Alınan bilgiye göre, 5 işçinin hayatını kaybettiği, 2 işçinin yaralandığı madendeki göçükle ilgili başlatılan soruşturma çok yönlü sürdürülüyor. Soma Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 3 cumhuriyet savcısının yürüttüğü soruşturmada, olayda sorumluluğu ve ihmali olabileceği değerlendirilen şirket yetkilileri hakkında gözaltı kararı verildi. Jandarma ekipleri, maden şirketinin genel müdürünün de aralarında yer aldığı 9 şüpheliyi gözaltına aldı. Zanlıların jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.