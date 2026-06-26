Torku çatısı altındaki Soma-B Termik Santrali, Türkiye Kömür İşletmeleri'ne (TKİ) olan 20 milyar liralık borcu nedeniyle icralık oldu. Bilirkişi heyetinin 350 milyon dolar değer biçtiği dev elektrik üretim tesisinin eylül ayının ilk haftasında satılması planlanıyor.

ENERJİ SEKTÖRÜNDE 11 YIL SONRA TARİHİ EŞİK

Konya Şeker, 2015 yılında 685,5 milyon dolara satın aldığı Soma-B santralinde elektrik üretmek için TKİ'den kömür tedarik etti. Yıllar içinde biriken kömür borcu faiziyle birlikte 20 milyar TL'yi aşınca Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı süreçte devreye girdi.

Bakanlık yetkilileri ile şirket yönetimi arasında yapılan üst üste görüşmelerden herhangi bir nakit tahsilat sonucu alınamadı. Kömür tedarikinin durma noktasına gelmesi ve elektrik üretiminin aksaması üzerine TKİ, alacaklarının tahsili için yasal icra sürecini başlattı.

SATIŞ GELİRİ DOĞRUDAN TKİ'YE AKTARILACAK

İcra Dairesi tarafından görevlendirilen bilirkişi heyeti, tesisin güncel piyasa değerini 350 milyon dolar olarak belirledi. Eylül ayında yapılması hedeflenen ihaleden elde edilecek gelir, doğrudan TKİ hesaplarına aktarılıyor. Bu tahsilatın ardından kalan borç bakiyesi için Konya Şeker'den yeni yasal taleplerde bulunulacağı bildirildi.

Daha önce Akçadağ ve ODAŞ şirketlerinin yakından ilgilendiği santral için Enerji Bakanlığı kaynakları, büyük bir holdingin daha satın alma amacıyla yakın markajda olduğunu doğruladı.