Soma ilçesindeki özel bir maden işletmesinde meydana gelen göçükte 2 işçi hayatını kaybetti, 3 işçi ise göçük altında kaldı.

Göçükte 7 işçiden 2'si sağ kurtarıldı. İşçilerden Halit Ersay ve Kerim Ören'in cansız bedenlerine ulaşıldı.

ARAÇLARLA GÖTÜRÜLDÜLER

Göçükte sağ kurtarılan 2 işçi, ambulansla Soma Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

HASTANE ÖNÜNDE BEKLEYİŞ SÜRÜYOR

Göçükte yaralanan 2 işçinin kaldırıldığı Soma Devlet Hastanesi önünde işçi yakınları ve mesai arkadaşları, göçük altında kalan 3 işçiden gelecek haberi bekliyor.

10 SAATTİR ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Göçük altında kalan 3 işçiye ulaşmak için ekiplerin çalışmaları yaklaşık 10 saattir devam ediyor.

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