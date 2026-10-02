Soma ilçesindeki özel bir maden işletmesinde meydana gelen göçükte 2 işçi hayatını kaybetti, 3 işçi ise göçük altında kaldı.
Göçükte 7 işçiden 2'si sağ kurtarıldı. İşçilerden Halit Ersay ve Kerim Ören'in cansız bedenlerine ulaşıldı.
ARAÇLARLA GÖTÜRÜLDÜLER
Göçükte sağ kurtarılan 2 işçi, ambulansla Soma Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
HASTANE ÖNÜNDE BEKLEYİŞ SÜRÜYOR
Göçükte yaralanan 2 işçinin kaldırıldığı Soma Devlet Hastanesi önünde işçi yakınları ve mesai arkadaşları, göçük altında kalan 3 işçiden gelecek haberi bekliyor.
10 SAATTİR ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR
Göçük altında kalan 3 işçiye ulaşmak için ekiplerin çalışmaları yaklaşık 10 saattir devam ediyor.