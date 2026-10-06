Manisa'nın Soma ilçesinde özel bir maden işletmesinde meydana gelen ve 5 işçinin yaşamını yitirdiği göçüğe ilişkin Soma Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma sürüyor.

Soma Cumhuriyet Başsavcısı koordinesinde yürütülen soruşturma için 3 Cumhuriyet savcısı görevlendirildi. Soruşturma kapsamında işletmenin genel müdürü, genel müdür yardımcısı, etüt proje müdürü, üretim müdürü, iş sağlığı ve güvenliği müdürü, mekanik müdürü, vardiya amiri ile mühendislerin de aralarında bulunduğu dokuz şüpheli gözaltına alındı.

Jandarmada işlemleri tamamlanan dokuz şüpheli Soma Adliyesi’ne sevk edildi.

Savcılık ifadelerinin ardından tutuklama istemiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüphelilerden işletmenin genel müdürü Y.B., genel müdür yardımcısı A.E., etüt proje müdürü İ.D., üretim müdürü K.L., iş sağlığı müdürü M.B., mekanik müdürü H.T., vardiya amiri M.K. ile mühendisler F.E. ve R.Ö. tutuklandı.