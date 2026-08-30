Somali açıklarında korsanlar tarafından kaçırılan MV LATUF isimli gemi, Türkiye Deniz Kuvvetleri ve Somali silahlı kuvvetlerinin gerçekleştirdiği ortak operasyonla kurtarıldı. Somali hükümeti, yaklaşık 10 gün süren operasyonda 14 korsanın öldürüldüğünü açıkladı.

MÜRETTABATLAR GÜNLERDİR ESİRDİ

Somali Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, operasyon sırasında korsanların kullandığı dört teknenin imha edildiği belirtildi. Açıklamada, "Kesintisiz askeri baskı, sonunda kalan korsanları gemiyi terk etmeye zorladı" ifadesi kullanıldı.

Somali güçleri ile Türk donanmasının daha sonra geminin kontrolünü sağladığı ve geminin güvenli şekilde seyrine devam ettiği kaydedildi. Puntland'daki kaynaklara göre gemide, biri Türk vatandaşı olmak üzere en az sekiz mürettebat bulunuyordu.

Marine Traffic verilerine göre Kamerun bayraklı gemi, temmuz ayının sonunda Türkiye'den ayrılarak Tanzanya'nın Darüsselam Limanı'na doğru yola çıkmıştı. Operasyonun, Türkiye ile Somali arasındaki savunma iş birliği anlaşması kapsamında gerçekleştirildiği bildirildi.

KORSAN SALDIRILARINDA ARTIŞ VAR

Somali açıklarında korsanlık 2000'li yıllarda ciddi bir güvenlik sorunu haline gelmiş, saldırılar 2011'de zirveye ulaşmıştı. Uluslararası donanma operasyonları ve ticari gemilere yönelik yeni güvenlik önlemleriyle saldırılar daha sonra büyük ölçüde azalmıştı.

Ancak Uluslararası Denizcilik Örgütü verilerine göre bölgede korsanlık faaliyetleri nisandan bu yana yeniden arttı. Bu yıl Somali açıklarında en az 15 saldırı kaydedildi. Bu sayı 2013'ten bu yana görülen en yüksek seviye oldu.

Nisan ayından bu yana en az beş yük gemisinin korsanlar tarafından rehin alındığı, son olayın ise 20 Ağustos'ta Yemen açıklarında yaşandığı belirtildi.