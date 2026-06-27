Somali Savunma Bakanlığı, ordu güçlerinin ülkenin çeşitli bölgelerinde terör örgütü Eş-Şebab’a yönelik kapsamlı askeri operasyonlar gerçekleştirdiğini duyurdu.

Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada, özellikle ülkenin Orta Şabele bölgesinde yoğunlaşan operasyonel faaliyetler sonucunda 30’dan fazla örgüt mensubunun etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlık açıklamasında, 24 Haziran’da Gayfo bölgesinde düzenlenen operasyonda Eş-Şebab’a bağlı silahlı unsurların doğrudan hedef alındığı belirtildi.

Söz konusu operasyonda, aralarında örgütün saha komutanlarının da bulunduğu çok sayıda militanın etkisiz hale getirildiği ifade edildi.

25 Haziran’da devam eden askeri hareketlilikte ise Ruun İdris ve Cali Gaduud bölgelerindeki örgüte ait mevziler vuruldu.

Bu operasyonlarda da bazı militanlar etkisiz hale getirilirken, örgüte ait önemli miktarda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Yürütülen askeri faaliyetlerin son aşamasına ilişkin detayların paylaşıldığı açıklamada, toplamda 30’dan fazla Eş-Şebab mensubunun etkisiz hale getirildiği, örgüte ait çok sayıda silah ve mühimmatın ise imha edildiği kaydedildi.

Somali Savunma Bakanlığı, güvenlik güçlerinin ülkenin genel güvenliğini ve istikrarını sağlamak, terör örgütünün faaliyetlerini tamamen sona erdirmek amacıyla operasyonlarına kararlılıkla devam edeceğini bildirdi.

2022'den Bu Yana Kapsamlı Mücadele Yürütülüyor Somali'de 2006 yılında ortaya çıkan terör örgütü Eş-Şebab, uzun yıllardır hükümet güçlerine, sivillere ve uluslararası barış gücü unsurlarına yönelik saldırılar düzenlemeyi sürdürüyor.

Bu tehdide karşı Somali güvenlik güçleri, uluslararası ortaklarının da desteğini alarak 2022 yılından bu yana ülkenin orta ve güney bölgelerinde örgüte karşı geniş kapsamlı operasyonlar yürütüyor.