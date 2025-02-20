Dünyanın en büyük krizini çözemedik ama Somali ile Etiyopya arasında barış köprüsü olduk!

Ajanslar geçmiş, “Somali ve Etiyopya arasında ‘Ankara Süreci’ kapsamındaki teknik müzakerelerinin ilk turu Ankara’da yapıldı.”

Ama gariplik yok mu? Rusya-Ukrayna savaşının barış görüşmeleri Suudi Arabistan’da yapılıyor. Kel alaka!

Petrol zengini Suudiler, Ukrayna savaşına ne kadar yakın? Sınır komşusu da değil. Diplomatik olarak taraf mı? Hayır.

Türkiye’nin yanında Suudi Arabistan’ın uluslararası krizlerdeki, diplomasideki ağırlığı nedir? O da pek yok.

Türkiye 3 yıldır, Ukrayna-Rusya krizinde tarafları defalarca İstanbul’da, Antalya’da buluşturdu. Esenboğa’da Soğuk Savaş dönemini andıran esir takasları yapıldı, gıda krizini önleyen tahıl koridoru Ankara’dan yönetildi. Ama nihai zirve Riyad’da...

Bu soruyu kendimize sormamız gerek: Türkiye dururken neden Suudi Arabistan?

Göçmen eşli, göçmen düşmanı!

Alman halkı pazar günü genel seçime gidiyor. Almanya’dan Avrupa için güçlü bir liderlik bekleyenler yine hayal kırıklığı yaşayacak. Solcu SPD ve lideri Şansölye Scholz seçimin mağlubu olacak. Hıristiyan Demokrat CDU kesin kazanacak gibi görünse de seçimin asıl galibi ‘Hitler ruhu’ taşıyan radikal sağcı Almanya için Alternatif’in (AfD) olacak.

Partinin kadın lideri Alice Weidel’in, özellikle eski Doğu Almanya’dan genç yaşlı herkesin desteğini alarak yüzde 20’ye yakın bir oyla tarihi başarı yakalaması bekleniyor.

Elon Musk ve ABD Başkan Yardımcısı JD Vance’ın ayrı ayrı görüştüğü, destek verdiği Alice Weidel, sadece politikalarıyla değil, yaşam tarzıyla da dikkat çekiyor.

Göçmen karşıtı ve geleneksel aile yapısını savunan bir partinin başında olan Weidel, İsviçre’de Sri Lanka asıllı bir kadınla uzun süredir ilişki yaşıyor.

Yani bir yandan “Almanya’yı göçmenlerden temizleme” söylemleriyle oy toplarken, diğer yandan kendi evinde farklı bir kültürden biriyle hayatını paylaşıyor. Ayrıca İsviçre’de oturup Almanya’daki seçim bölgesinde nadiren bulunması, seçmenleriyle olan bağını da sorgulatıyor.

Ama gel gör ki gençler arasında çok popüler. Yeni kuşaklar AfD’nin Nazi ideolojisi ile bağlantısını ciddiye almıyor. Anlatılanlar ‘masal’ gibi geliyor. Gerçeklerin çok acı olduğunu yakında öğrenirler.

Dolandırıcıların son yöntemi

Eczaneye uğramış, eve dönüyordum. Cep telefonum çaldı, normalde bilmediğim numarayı açmıyorum ama bu kez açacağım tuttu.

Telefondaki şahıs kibarca, “Ataköy ilçe emniyet müdürlüğünden arıyorum. Ben başkomiser Kemal Atasoy’um, sicil numaram 231615 dedi ve ekledi, sizin de adınızın karıştığı bir dolandırıcılık olayını araştırıyoruz, bize yardımcı olmanızı rica ediyoruz” dedi. Arayan numaraya baktım 535 47 929 63 idi...

Ben yanıt olarak, “Yoldayım, genelde eve taahhütlü mektup getirene bile kimlik numaramı vermeyen biriyim. Pek yardımcı olamam” dedim.

Israr etmeyi sürdürdü, WhatsApp’tan bana kimliğimi yolladı. Kimlik bilgilerim tamamen aynıydı, tek fark resim benden daha yaşlıca olan bir başkasına aitti.

İşin rengi değişiyordu. Beni iknaya uğraşıyordu ama yüz bulamayınca, kibarlıktan vazgeçti, sertleşti. Yakınlarımın gazeteci olduğunu söyleyip, “Bu konuyu araştırırlar” diyerek telefonu kapattım.

Bir daha da aramadı, WhatsApp’tan yolladığı benim kimliğimi de anında silmiş...

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Yukarıdaki mesaj gazeteci Aydın Öztürk’ten geldi. Kendisi son anda kurtarmış. Ama binlerce kişinin kimlik bilgileri dolandırıcıların elinde işte böyle dolaşıyor. Üzerine çakma bir resim yapıştırıp siyah beyaz fotokopi yollayarak yeni kurbanlar arıyorlar.

Aman dikkat edin.