Somali ordusu, ülkenin orta kesiminde yer alan Güneybatı Eyaleti'ndeki stratejik öneme sahip Baydhabo kentinde önemli bir operasyon gerçekleştirdi. Somali Limanlar ve Deniz Ulaştırma Bakanı Abdülkadir Mohamed Nur, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kentte uzun süredir etkili olan terör örgütü Eş-Şebab unsurlarına karşı yürütülen operasyonda şehrin büyük bölümünde kontrol sağlandığını bildirdi. TÜRK ZIRHLILARI DİKKAT ÇEKTİ Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından eğitilen Somali askerinin sahada aktif rol oynadığı biliniyordu. Özellikle operasyon sırasında kullanılan Türk yapımı zırhlı araçlar, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Paylaşılan görüntülerde, Somali birliklerinin modern ekipmanlarla ilerlediği görüldü. Türkiye ve Somali arasındaki savunma işbirliği kapsamında, Türk savunma sanayii ürünü zırhlı araçlar Somali Milli Ordusu'nun envanterinde aktif olarak yer alıyor. Bu araçlar, özellikle Eş-Şebab terör örgütüyle mücadelede ve güvenlik operasyonlarında önemli bir rol oynuyor.

