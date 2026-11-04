Jules Verne’nin ‘’Ay’a yolculuk’ ’romanından 161 yıl sonra Ay’a gitme projesi yaptık ama sürekli erteleniyor. 2023’de ‘’Yerli ve milli roket ile Ay’a sert iniş’’ yapacaktık olmadı. Sanayi Bakanı Fatih Kacır yeni tarih verdi ‘’2027’de gideceğiz’’ dedi.

Ay’a gidemedik ama Somali’de 350 milyon dolara uzay üssü kuruyoruz. Üs için Hint Okyanusu kıyısında 900 kilometre karelik alan tahsis edildi. Proje 350 milyon dolara mal olacak. Bakan Fatih Kacır, TBMM Plan Bütçe Komisyonunda inşaatın sürdüğünü açıkladı ve ‘’’Küresel uzay ekonomisinden daha fazla pay alacağız” dedi. Muhalefet vekilleri ise ‘’Biz uçmuşuz neredeyse ring seferi iler Ay’a gideceğiz’’ dediler.

FİYATI FRANSIZLAR SIZDIRDI

Uzay üssü, Mogadişu yakınlarındaki Varşeyh bölgesinde ve Hint Okyanusu kıyısında 900 kilometrekarelik alanda kuruluyor. Bu bölge dünyanın kendi ekseni etrafında en yüksek dönme hızına sahip olan ekvatora yakınlığı nedeniyle seçildi. Dönme ivmesi, uzaya fırlatılan roketler için yakıt ve zamandan tasarruf sağlıyor. Fransız Le Monde gazetesi, Somali’deki projenin maliyetinin 350 milyon dolar olduğunu yazmıştı.

Aya sert inecektik ama 4 yıldır tık yok

Bakan Kacır Ay uzay aracının yüzde 87 yerli olarak üretildiğini belirtti ve ‘’Aracımız 2027’nin ilk aylarında uzaya gönderilecek, yörüngeye ve Ay’a ulaşacak. Ay görevini gerçekleştiren 9’uncu ülke olacağız” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 9 Şubat 2021’de tanıtılan Milli Uzay Programında, “2023 sonunda ateşleyeceğimiz kendi millî ve özgün hibrit roketimizle Ay’a ulaşarak sert iniş gerçekleştireceğiz” demişti. Proje 4 yıl gecikti.