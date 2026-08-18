MasterChef jürisi olarak tanınan ünlü şef Somer Sivrioğlu, yeni bir karar aldı. Sivrioğlu, İstanbul’da hizmet veren gözde mekanı Efendy’nin faaliyet alanında köklü bir değişikliğe gitti. Sosyal medya hesaplarından paylaşılan resmi bilgilendirmeye göre ünlü restoran, Türkiye’deki operasyonlarını durdurarak doğduğu yer olan Avustralya’nın Sydney kentine geri dönüyor. İSTANBUL'DAKİ KAPANIŞ TARİHİ BELLİ OLDU İlk adımları 2007 yılında Sydney’de atılan ve yaklaşık beş sene önce İstanbul’a taşınarak lezzet tutkunlarıyla buluşan Efendy, serüveninde kritik bir döneme girdi. Yapılan duyuruya göre mekan, İstanbul’daki misafirlerine son servisini 16 Ağustos 2026 akşamı sundu.

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